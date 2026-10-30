Ειδικό Δικαστήριο για τα Τέμπη: Ορίστηκαν η σύνθεση, ο πρόεδρος και η εισαγγελέας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

ετά την κλήρωση που έγινε σήμερα το πρωί στην Βουλή για την ανάδειξη των μελών του του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών που θα δικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, πρόεδρος του υπουργοδικείου θα είναι ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Παπαγεωργίου και εισαγγελέας έδρας η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Καλουτά.

Σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών στο Ειδικό Δικαστήριο θα προεδρεύσει ο αρχαιότερος αρεοπαγίτης που κληρώθηκε από την Βουλή, οποίος είναι ο Γεώργιος Παπαγεωργίου.

Κατηγορούμενοι στην δίκη, που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα τον ερχόμενο Δεκέμβριο, είναι ο πρώην υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και κρατικά στελέχη, για αλλοίωση στοιχείων στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ειδικότερα, οι δικαστές και οι εισαγγελείς που κληρώθηκαν από τον Άρειο Πάγο και το συμβούλιο της Επικρατείας είναι:

Τακτικά μέλη από τον Άρειο Πάγο είναι οι αρεοπαγίτες:

Απόστολος Φωτόπουλος

Παναγιώτης Μπολτέτσος

Στυλιανή Μπλέτα

Μαρία Γιαννακοπούλου

Άλκηστη Σιάνου

Γεώργιος Παπαγεωργίου

Μαρία Αρχοντάκη-Τραυλού-Τζανετάτου

Τα αναπληρωματικά μέλη από τον Άρειο Πάγο είναι οι αρεοπαγίτες:

Ιφιγένεια Ματσούκα

Μαρία Πετσάλη

Ερασμία Λιούλη

Τα τακτικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι:

Δημήτριος Τομαράς

Δημήτριος Εμμανουηλίδης (αντιπρόεδρος)

Ευσταθία Σκούρα

Κωνσταντία Λαζαράκη

Αικατερίνη Ρωξάνα

Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου

Τα αναπληρωματικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας:

Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη

Ηλίας Μάζος (αντιπρόεδρος)

Ιωάννης Παπαγιάννης

Εισαγγελέας: Άννα Καλουτά (αντεισαγγελέας ΑΠ)

Αναπληρώτρια εισαγγελέας: Ευσταθία Καπαγιάννη (αντεισαγγελέας ΑΠ)

Διαβάστε επίσης

Δένδιας προς το πλήρωμα του «Νεάρχου»: «Η πατρίδα σας παραδίδει την πιο σύγχρονη πλατφόρμα»

«Χωριάτικο»: Άλλοι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή και ένας σε κατ' οίκον περιορισμό