«Νέαρχος»: Μία σύγχρονη φρεγάτα πολλαπλών ρόλων, στις υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού

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Η τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας «Νέαρχος» (F-602) πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στα ναυπηγεία της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Ο «Νέαρχος» είναι η δεύτερη φρεγάτα τύπου FDI HN (Frégate de Défense et d'Intervention) του Πολεμικού Ναυτικού, μετά τη φρεγάτα «Κίμων» (F-601). Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα επιφανείας πολλαπλών ρόλων, με προηγμένα συστήματα αισθητήρων, οπλισμού και αυτοπροστασίας, σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση απειλών από αέρος, επιφανείας και υποβρυχίων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο «Νέαρχος» έχει μήκος 121,6 μέτρα, πλάτος 17,7 μέτρα και βύθισμα 6,2 μέτρα με εκτόπισμα 4.603 τόνους. Έχει τη δυνατότητα ενδιαίτησης 149 ατόμων ενώ η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί αναπτύξει ανέρχεται σε 27,5 κόμβους.

Οπλισμός

Αναφορικά με τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, ο «Νέαρχος» διαθέτει 32 κατευθυνόμενα βλήματα ASTER 30, για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών σε μεγάλες αποστάσεις καθώς και σύστημα εγγύς προστασίας RAM, για την αντιμετώπιση απειλών σε μικρές αποστάσεις.

Οι δυνατότητες του «Νέαρχου» σε επίπεδο πολέμου επιφάνειας περιλαμβάνουν 8 κατευθυνόμενα αντιπλοϊκά βλήματα EXOCET, ένα πυροβόλο OTO Melara Super Rapido των 76 mm και δύο 2 τηλεχειριζόμενα οπλικά συστήματα Lionfish των 20 mm ενώ σε επίπεδο ανθυποβρυχιακού πολέμου διαθέτει 2 διπλοί τορπιλοσωλήνες και σύστημα εκτόξευσης ανθυποβρυχιακών αντιμέτρων.

Για την αυτοπροστασία της μονάδας αξιοποιείται σύστημα εκτόξευσης ηλεκτρονικών αντιμέτρων. Η φρεγάτα έχει δυνατότητα μεταφοράς και υποστήριξης ενός ελικοπτέρου τύπου S-70B-6 Aegean Hawk ή MH-60R Seahawk και 2 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) τύπου Schiebel Camcopter S-100. Τα εναέρια μέσα ενισχύουν τις δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων της φρεγάτας.

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