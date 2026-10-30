ΟΦΗ βόλει Ντεπέστελε: "Θα γίνει μάχη με τη Σύρο"

"Θα γίνει σκληρό παιχνίδι. Θα γίνει μάχη" τονίζει ο προπονητής του ΟΦΗ Φράνκ Ντεπέστελε, για την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Φοίνικα Σύρου, που θα γίνει το Σάββατο (31/10, 17.00) στο κλειστό γυμναστήριο του Ρέντη, το οποίο χρησιμοποιεί προσωρινή έδρα η ομάδα της Σύρου, λόγω εργασιών αναβάθμισης του γηπέδου της.

Η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, έχει ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, με δυο μεγάλες νίκες επί του ΠΑΟΚ (3-0) για το πρωτάθλημα της Novibet Volleyleague και του Αρη (0-3) για το Νovibet Λίγκ Καπ Νίκος Σαμαράς.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο Βέλγος προπονητής του ΟΦΗ "κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Η Σύρος ήταν πολύ καλή με το Μίλωνα και δείχνει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση σαν ομάδα. Εμείς πρέπει να παρουσιαστούμε σε επίπεδο απόδοσης, όπως ήμασταν με τον ΠΑΟΚ, για να πάρουμε τη νίκη".

Προημιτελική φάση Novibet League Cup «Νίκος Σαμαράς» (νοκ άουτ)







Πρόγραμμα αγώνων

Τρίτη 3/11/2026

Γυμναστήριο Ρέντη, 17:30 (Live Streaming ESAP TV YouTube): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Ν.Ο.Π.Ε. Ρεθύμνου







Διαιτητές: Γεωργιάδης – Λιδωρικιώτη, Διαιτητής Challenge: Κατσούλης, Παρατηρητής: Καπάνταης, Γραμματεία: Χαρίτου.







Τετάρτη 4/11/2026







ΒΑΚ, Ηράκλειο, 17:00 (Live Streaming ESAP TV YouTube): Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea







Διαιτητές: Αγγελίδης – Τραχαλάκη, Διαιτητής Challenge: Καραπουλάκης, Παρατηρητής: Βλαχάκης, Γραμματεία: Κωνσταντίνου Σοφ.







Γυμναστήριο ΠΑΟΚ, 18:00 (TV ΕΡΤ-2 Σπορ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.







Διαιτητές: Παπαδογούλας – Βασιλειάδης, Διαιτητής Challenge: Δρανίτσας, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.







Ζηρίνειο, Κηφισιά, 19:00 (Live Streaming ESAP TV YouTube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων







Διαιτητές: Κυριοπούλου – Πρέντζας, Διαιτητής Challenge: Κατερλή, Παρατηρητής: Ράπτης, Γραμματεία: Καπελλάκη Ελ.