Δένδιας προς το πλήρωμα του «Νεάρχου»: «Η πατρίδα σας παραδίδει την πιο σύγχρονη πλατφόρμα»

Σήμερα, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελληνική Δημοκρατία. Σας παραδίδει την πιο σύγχρονη πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας απευθυνόμενος στο πλήρωμα της φρεγάτας «Νέαρχος», κατά τη σημερινή τελετή ονοματοδοσίας του νέου πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού.

Μιλώντας στον κυβερνήτη και το πλήρωμα του «Νέαρχου», ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι τόσο ο «Νέαρχος» είναι ένα εκπληκτικό βαπόρι, όπως είναι και ο «Κίμωνας», αλλά «οι δυνατότητες τις οποίες έχει εξαρτώνται, στην πραγματικότητα, από την καθεμιά και τον καθένα από εσάς». «Από τις δικές σας προσπάθειες, από το δικό σας φιλότιμο, από τη δική σας αγάπη για την πατρίδα» επισήμανε.

«Δεν έχουμε την τύχη να είμαστε μια χώρα σαν το Λουξεμβούργο. Η πατρίδα μας, σε μια ζηλευτή γεωγραφική θέση, δεν βρίσκεται σε μια γειτονιά «αγγέλων». Η δυνατότητά μας να παραδώσουμε αυτό που παραλάβαμε, συναρτάται με τις προσπάθειες όλων μας. Με τη θέλησή μας να υπερασπίσουμε αυτό που μας παραδόθηκε, και επίσης με τη σαφή αντίληψη οιουδήποτε το απειλεί ότι θα το υπερασπίσουμε» υπογράμμισε.

«Ξέρω πολύ καλά», είπε, «ότι το αντίτιμο που η πατρίδα προσφέρει για τις προσπάθειές σας, δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε. Στο πλαίσιο των εξοικονομήσεων που πετύχαμε με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την οποία ενέκρινε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων τις προηγούμενες μέρες, και θα εισηγηθώ - και είμαι βέβαιος ότι θα αποδεχθεί και το ΚΥΣΕΑ την επόμενη εβδομάδα - θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτό το επίπεδο αντιπαροχής της πατρίδας, σε εσάς».

«Όχι επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο για να κάνετε το καθήκον σας. Ξέρω ότι θα το κάνετε έτσι κι αλλιώς, αλλά γιατί αυτό είναι σωστό και δίκαιο» ξεκαθάρισε. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι στόχος είναι «να έχει το πλήρωμα τη δυνατότητα να βρίσκεται και στα σπίτια του» δηλαδή να μην ξοδεύει πάνω από 200 μέρες τον χρόνο στη θάλασσα.

«Και αυτές οι μέρες στη θάλασσα να έχουν μια αξιοπρεπή ανταμοιβή» συμπλήρωσε. «Θέλω να διατυπώσω την ευαρέσκειά μου για την επιτυχία της παρουσίας σας αυτές τις μέρες εδώ, στη Λοριάν. Αποσπάσατε τα καλύτερα σχόλια από τη γαλλική πλευρά. Και να σας ευχηθώ να σας υποδεχθούμε σε λίγες μέρες στην πατρίδα. Καλούς πλόες, καλές θάλασσες, και ο 'Αγιος Νικόλαος μαζί σας! Να είστε καλά» κατέληξε. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων του γυμναστηρίου της μονάδας, το οποίο αποτελεί δωρεά του αναδόχου Αθανάσιου Μαρτίνου. Αμέσως μετά, ο υπουργός μετέβη στη γέφυρα της φρεγάτας, όπου επέδωσε στον κυβερνήτη και στο πλήρωμα της φρεγάτας την εικόνα του Αγίου Νικολάου και υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών.

Νωρίτερα, κατά την τελετή ονοματοδοσίας ο εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος υπογράμμισε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα και τη σύζυγό μου Μαρίνα, η ονοματοδοσία της φρεγάτας του Πολεμικού μας Ναυτικού, Νέαρχος».

Εξήγησε ότι η φρεγάτα φέρει το όνομα του «σημαντικότερου Έλληνα θαλασσοπόρου όλων των εποχών», ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει για την τιμητική πρόταση τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

«Είμαστε υπερήφανοι ως Έλληνες που το Πολεμικό μας Ναυτικό απέκτησε τέσσερις καινούργιες φρεγάτες» κατέληξε ο κ. Μαρτίνος.

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