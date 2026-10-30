Χανιά: Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας Βάμου

Θετικός στην προοπτική επέκτασης του Κέντρου Υγείας Βάμου εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, κατά τα εγκαίνια των ανακαινισμένων εγκαταστάσεών του, θέτοντας ως πρώτο βήμα την εκπόνηση σχετικής μελέτης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επαναπροκήρυξη θέσεων για τη στελέχωση της μονάδας και στη δυνατότητα συνεργασίας με τον Δήμο Αποκορώνου για την υποστήριξη της προσπάθειας.

Ο υπουργός, απαντώντας στο αίτημα επέκτασης που του τέθηκε κατά την επίσκεψή του, διευκρίνισε ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα πρέπει να αναζητηθεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο και να ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Ζήτησε να ξεκινήσει συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να εξεταστεί πώς το έργο μπορεί να ενταχθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αναγνώρισε, παράλληλα, ότι η περιοχή αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα, εξέλιξη την οποία χαρακτήρισε ευχάριστη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δημιουργεί ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία με τον Δήμο Αποκορώνου, ευχαριστώντας τον δήμαρχο για τη συμβολή του στην υλοποίηση της ανακαίνισης. Όπως τόνισε, χωρίς τη συνεργασία με τον δήμο το έργο δεν θα είχε πραγματοποιηθεί, ενώ υπογράμμισε τη σημασία αξιοποίησης της χρηματοδοτικής ευκαιρίας που προσέφερε το Ταμείο Ανάκαμψης.

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Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε επίσης το προσωπικό του Κέντρου Υγείας, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που συνεπάγεται η εκτέλεση εκτεταμένων εργασιών σε μια μονάδα η οποία συνεχίζει να λειτουργεί. Επισήμανε ότι τηρήθηκαν οι χρόνοι και ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση, παραδίδοντας αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αναφερόμενος στα συνθήματα διαμαρτυρίας που άκουσε κατά την άφιξή του, σημείωσε ότι «ωραία είναι τα συνθήματα, αλλά δεν αλλάζουν την πραγματικότητα», προτάσσοντας την ολοκλήρωση του έργου ως συγκεκριμένη παρέμβαση στις δημόσιες υποδομές υγείας. Στην παρέμβασή του, ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης αναγνώρισε τη σημασία της ενεργειακής και κτιριακής αναβάθμισης, τονίζοντας, ωστόσο, ότι αυτή δεν επαρκεί χωρίς ενίσχυση της στελέχωσης και του εξοπλισμού. Επισήμανε ότι κατά την τουριστική περίοδο ο πληθυσμός της περιοχής πολλαπλασιάζεται, αυξάνοντας τις ανάγκες περίθαλψης, ενώ το Κέντρο Υγείας εξυπηρετεί και περιοχές εκτός των διοικητικών ορίων του Αποκόρωνα.

Ο κ. Κουκιανάκης διαβεβαίωσε ότι ο δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει τη μονάδα, όπως έκανε κατά την πανδημία και κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης με τη διάθεση χώρων. Δήλωσε πρόθυμος να συνδράμει και στην καθαριότητα, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι υπηρεσίες υγείας χρειάζονται οργανωμένη και σταθερή υποστήριξη και δεν μπορεί να στηρίζονται στο φιλότιμο του καθενός.

Στο μεταξύ, διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε από τους Αγροτικούς Συλλόγους του Δήμου Αποκορώνου, οι οποίοι υποστήριξαν ότι παραμένουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και άλλο προσωπικό. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν απουσία ακτινολόγου, οδοντιάτρου και μικροβιολόγου, περιορισμένη παρουσία άλλων ειδικοτήτων και κενά στην κάλυψη του ασθενοφόρου και στην καθαριότητα, ζητώντας ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή.

*Φωτογραφία και βίντεο: haniotika-nea.gr

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