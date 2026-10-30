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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Δύο στην εθνική νέων

καινουργιακησ
clock 18:57 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O Απόστολος Παπαβασιλείου  ανακοίνωσε τους κληθέντες ενόψει των αγώνων της εθνικής Νέων (U19) στον 2ο προκριματικό γύρο του EURO U19. Η Ελλάδα συμμετέχει στον 1ο όμιλο με αντιπάλους την Γαλλία, που είναι και η διοργανώτρια του ομίλου, την Νορβηγία και την Ιρλανδία. Απο τον ΟΦΗ κλήθηκαν ο αμυντικός Παύλος Καινουργιάκης και ο επιθετικός Αθανάσιος Σιτμαλίδης

 Οι κληθέντες:

 Τερματοφύλακες: Ιωάννου Βασίλειος (ΑΕΚ), Σταμέλλος Λουκάς (Κηφισιά), Κριάρας Ιωάννης (Αστέρας Τρίπολης).

 Αμυντικοί: Αβραμούλης Νικόλαος (Ολυμπιακός), Αυγητίδης Χαράλαμπος (ΠΑΟΚ), Βύντρα Άγγελος (Ομόνοια), Βενέτης Θεόδωρος (Ολυμπιακός), Καινουργιάκης Παύλος (ΟΦΗ), Κυριαζίδης Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Χριστοπουλός Αθανάσιος Αριστομένης (Ολυμπιακός).

 Μέσοι: Κότσαλος Βασίλειος (Ολυμπιακός), Θεοχάρης Κωνσταντίνος (Παναθηναϊκός), Κάπελλας Χρήστος (Ολυμπιακός), Ιωάννου Σταύρος (Παναθηναϊκός), Γκιόκα Ευάγγελος (ΠΑΟΚ).

 Επιθετικοί: Αμανατίδης Αναστάσιος (ΑΕΚ), Αρέτης Αντώνιος (ΠΑΟΚ), Τσιόκος Λεωνίδας Ηλίας (Eintracht Frankfurt), Κρομμύδας Γεώργιος (ΠΑΟΚ), Μπέρδος Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Σιτμαλίδης Αθανάσιος (ΟΦΗ).

 Το πρόγραμμα αγώνων της εθνικής Νέων:

Ελλάδα - Ιρλανδία ,11/11/2026, 16:00 (ώρα Ελλάδας)  Espace Oceane, PLAINTEL            

Νορβηγία Ελλάδα,14/11/2026, 16:00 Espace Oceane,PLAINTEL            

Γαλλία - Ελλάδα,17/11/2026, 16:00 EAG Akademi- PABU 

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