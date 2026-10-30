ΟΦΗ: Δύο στην εθνική νέων

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O Απόστολος Παπαβασιλείου ανακοίνωσε τους κληθέντες ενόψει των αγώνων της εθνικής Νέων (U19) στον 2ο προκριματικό γύρο του EURO U19. Η Ελλάδα συμμετέχει στον 1ο όμιλο με αντιπάλους την Γαλλία, που είναι και η διοργανώτρια του ομίλου, την Νορβηγία και την Ιρλανδία. Απο τον ΟΦΗ κλήθηκαν ο αμυντικός Παύλος Καινουργιάκης και ο επιθετικός Αθανάσιος Σιτμαλίδης

Οι κληθέντες:



Τερματοφύλακες: Ιωάννου Βασίλειος (ΑΕΚ), Σταμέλλος Λουκάς (Κηφισιά), Κριάρας Ιωάννης (Αστέρας Τρίπολης).



Αμυντικοί: Αβραμούλης Νικόλαος (Ολυμπιακός), Αυγητίδης Χαράλαμπος (ΠΑΟΚ), Βύντρα Άγγελος (Ομόνοια), Βενέτης Θεόδωρος (Ολυμπιακός), Καινουργιάκης Παύλος (ΟΦΗ), Κυριαζίδης Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Χριστοπουλός Αθανάσιος Αριστομένης (Ολυμπιακός).



Μέσοι: Κότσαλος Βασίλειος (Ολυμπιακός), Θεοχάρης Κωνσταντίνος (Παναθηναϊκός), Κάπελλας Χρήστος (Ολυμπιακός), Ιωάννου Σταύρος (Παναθηναϊκός), Γκιόκα Ευάγγελος (ΠΑΟΚ).



Επιθετικοί: Αμανατίδης Αναστάσιος (ΑΕΚ), Αρέτης Αντώνιος (ΠΑΟΚ), Τσιόκος Λεωνίδας Ηλίας (Eintracht Frankfurt), Κρομμύδας Γεώργιος (ΠΑΟΚ), Μπέρδος Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Σιτμαλίδης Αθανάσιος (ΟΦΗ).

Το πρόγραμμα αγώνων της εθνικής Νέων:



Ελλάδα - Ιρλανδία ,11/11/2026, 16:00 (ώρα Ελλάδας) Espace Oceane, PLAINTEL



Νορβηγία Ελλάδα,14/11/2026, 16:00 Espace Oceane,PLAINTEL



Γαλλία - Ελλάδα,17/11/2026, 16:00 EAG Akademi- PABU