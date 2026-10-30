Ινδία: Κόκκινος ουρανός σαν σκηνικό από το «Stranger Things» – Το απόκοσμο φαινόμενο που τρόμαξε τους κατοίκους

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Ένα πρωτοφανές και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι στην κεντρική Ινδία, όταν ο ουρανός πήρε ένα έντονο κατακόκκινο χρώμα, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό που θύμιζε ταινία επιστημονικής φαντασίας ή τρόμου.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε την Τετάρτη στο Κιραντούλ, στην περιφέρεια Νταντεουάντα, της πολιτείας Τσατίσγκαρ. Βίντεο και εικόνες από την περιοχή άρχισαν γρήγορα να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έκπληξη και ποικίλα σχόλια.

Ο ουρανός καλύφθηκε από ένα πυκνό κόκκινο φως, με το τοπίο να αποκτά σχεδόν εξωπραγματική όψη. Πολλοί χρήστες συνέκριναν τις εικόνες με το «Upside Down», τον σκοτεινό παράλληλο κόσμο της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Stranger Things», ενώ άλλοι θυμήθηκαν τον τρομακτικό χαρακτήρα Βέκνα.

Το γεγονός ότι το φαινόμενο εμφανίστηκε λίγες ημέρες πριν από το Halloween έκανε τις συγκρίσεις με ταινίες τρόμου ακόμη πιο έντονες.

Γιατί ο ουρανός έγινε κατακόκκινος;

Πίσω από το εντυπωσιακό φαινόμενο δεν κρύβεται κάποια υπερφυσική εξήγηση. Το κόκκινο χρώμα συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο το ηλιακό φως αλληλεπιδρά με τα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας.

Η σκόνη, η υγρασία, τα σταγονίδια νερού και η πυκνότητα των νεφών μπορούν να επηρεάσουν τη διάχυση του φωτός, περιορίζοντας την παρουσία των μπλε αποχρώσεων και επιτρέποντας στο κόκκινο και το πορτοκαλί να κυριαρχήσουν.

Ιδιαίτερο ρόλο ενδέχεται να έπαιξαν και οι ισχυροί άνεμοι που συνόδευαν το κυκλωνικό σύστημα, καθώς μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες σκόνης και άλλων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητες μετρήσεις που να επιβεβαιώνουν ποιος παράγοντας προκάλεσε κυρίως την έντονη κόκκινη απόχρωση στην περιοχή.

Ο κυκλώνας Αρνάμπ και τα προβλήματα στην Ινδία

Το φαινόμενο καταγράφηκε ενώ τα υπολείμματα του κυκλώνα Αρνάμπ κινούνταν στο εσωτερικό της Ινδίας, μετά το πέρασμά του από τις ανατολικές ακτές της χώρας.

Το σύστημα έφτασε στις ακτές της Άντρα Πραντές στις 28 Οκτωβρίου, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και εκτεταμένες ζημιές. Οι άνεμοι κατά την προσέγγιση της ξηράς έφταναν περίπου τα 130 χιλιόμετρα την ώρα.

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(Αυτή η δορυφορική εικόνα δείχνει τον κυκλώνα Arnab να πλησιάζει τις ακτές της Άντρα Πραντές. Φωτογραφία: NASA)

Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν πλημμύρες, ζημιές σε κατοικίες και καλλιέργειες, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τις μεταφορές, ενώ αναφέρθηκαν και ανθρώπινες απώλειες.

Για τους κατοίκους του Κιραντούλ, πάντως, εκείνο που έμεινε αξέχαστο ήταν η εικόνα του κατακόκκινου ουρανού, ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα που έκανε την πραγματικότητα να μοιάζει για λίγο με σκηνή από ταινία τρόμου.

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