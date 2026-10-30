Κόκκινα Δάνεια: Η κυβέρνηση απέσυρε το άρθρο 23 για τους servicers μετά την κατακραυγή

Στην απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και τους servicers προχωρά η κυβέρνηση, μετά τις αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων και την πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε η επίμαχη διάταξη.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Μ. Αποστολάκη: Η κυβέρνηση της ΝΔ αναγκάστηκε να αποσύρει το απαράδεκτο άρθρο 23 του νομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγκάστηκε, να αποσύρει το απαράδεκτο άρθρο 23 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών», αναφέρει σε δήλωση της η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη.

Τονίζει ότι η διάταξη «επιχειρούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων εις βάρος των δανειοληπτών» και συγκεκριμένα ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προβλεπόταν ότι οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών θα αποτελούσαν αυτόματα εκτελεστούς τίτλους, παρέχοντας στους πιστωτές ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και στερώντας τους οφειλέτες από στάδια δικαστικής προστασίας.

Προσθέτει ότι «είχε προηγηθεί η παρεμπόδιση της κλήσης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να φιμωθεί η θεσμική αντίδραση του νομικού κόσμου της χώρας».

Η κ. Αποστολάκη σημειώνει ότι «ο Πρόεδρoς του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απόσυρση της διάταξης, η οποία και επιβλήθηκε στην κυβέρνηση, μετά την παρέμβαση της αντιπολίτευσης και όσων φορέων τοποθετήθηκαν στην Επιτροπή»

Σύμφωνα με την αρμόδια τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ «η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη νομοθετική διαδικασία, πρώτα επιχειρεί να θεσμοθετήσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ισχυρούς και στη συνέχεια, όταν προκαλούνται αντιδράσεις, υποχωρεί άτακτα».

Αναφέρει ότι «η απόσυρση της προκλητικής διάταξης δεν είναι αρκετή» και ότι «η κυβέρνηση οφείλει να τροποποιήσει μια σειρά από διατάξεις που καθιστούν την σχέση οφειλέτη πιστωτή εξαιρετικά ετεροβαρή και δεν διασφαλίζουν μια πραγματική και βιώσιμη δεύτερη ευκαιρία για τον αδύναμο και συνεπή δανειολήπτη».

Η κ. Αποστολάκη, τέλος, σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην «ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των δανειοληπτών, αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και θέσπισης αποτελεσματικών εγγυήσεων απέναντι στην αυθαιρεσία» και καλεί τον πρόεδρο της Βουλής να φέρει στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης

Καύσιμα και ενέργεια: Παρατείνονται τα μέτρα στήριξης – Τι θα ισχύει

Τέλος στη φορολογική παγίδα των 3.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες