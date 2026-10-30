Τέλος στη φορολογική παγίδα των 3.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες

Φορολογικές ελαφρύνσεις που μέχρι σήμερα χάνονταν επειδή τα παιδιά τους εισπράττουν σύνταξη λόγω θανάτου θα μπορούν να εξασφαλίσουν μονογονεϊκές οικογένειες. Με νέα διάταξη του υπό διαβούλευση φορολογικού νομοσχεδίου καταργείται η παγίδα των 3.000 ευρώ, η οποία στερούσε από τον επιζώντα γονέα το δικαίωμα να δηλώνει το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος, εφόσον η σύνταξη που λάμβανε μετά τον θάνατο του πατέρα ή της μητέρας του ξεπερνούσε το συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο.

Η αλλαγή αναμένεται να φανεί στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2027 για τα εισοδήματα του 2026, καθώς οι συντάξεις λόγω θανάτου που καταβάλλονται στα παιδιά δεν θα συνυπολογίζονται πλέον στο όριο των 3.000 ευρώ για τον χαρακτηρισμό τους ως εξαρτώμενων μελών.

Με τη ρύθμιση αυτή διορθώνεται μια φορολογική στρέβλωση που επιβάρυνε οικογένειες οι οποίες είχαν χάσει τον έναν γονέα. Η σύνταξη που εισέπραττε το παιδί μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια της φορολογικής ελάφρυνσης για τον επιζώντα γονέα, παρότι εκείνος εξακολουθούσε να καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσης και ανατροφής του.

Η παγίδα των 3.000 ευρώ

Σήμερα, για να θεωρείται ένα παιδί εξαρτώμενο μέλος στη φορολογική δήλωση του γονέα, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και το εισοδηματικό όριο των 3.000 ευρώ ετησίως. Για ορισμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία ισχύει διαφορετικό όριο. Εάν το παιδί εισπράττει σύνταξη λόγω θανάτου που υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ τον χρόνο, μπορεί να χάσει την ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους για φορολογικούς σκοπούς, ακόμη και όταν δεν έχει κανένα άλλο εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι ο επιζών γονέας δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται για τους φορολογούμενους με εξαρτώμενα παιδιά. Μάλιστα, η απώλεια αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία με τις νέες μειώσεις των φορολογικών συντελεστών που συνδέονται με τον αριθμό των τέκνων.

Με τη νέα διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η σύνταξη λόγω θανάτου εξαιρείται από τον υπολογισμό του συγκεκριμένου ορίου. Έτσι, το παιδί θα εξακολουθεί να θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις.

Παράδειγμα

Μια μητέρα μεγαλώνει μόνη της το ανήλικο παιδί της μετά τον θάνατο του συζύγου της. Το παιδί λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου ύψους 400 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 4.800 ευρώ ετησίως. Με το ισχύον φορολογικό καθεστώς, το ποσό αυτό ξεπερνά το όριο των 3.000 ευρώ. Επομένως, το παιδί δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως εξαρτώμενο μέλος για τον υπολογισμό των φορολογικών ελαφρύνσεων της μητέρας. Με τη νέα ρύθμιση, η σύνταξη των 4.800 ευρώ δεν θα υπολογίζεται στο συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα εισοδήματα που να εμποδίζουν τον χαρακτηρισμό του παιδιού ως εξαρτώμενου μέλους και πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, η μητέρα θα διατηρεί το δικαίωμα στις προβλεπόμενες μειώσεις φόρου.

Πηγή: newsbeast.gr

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