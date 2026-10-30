Κρήτη - ΟΣΔΕ: Αγωνία και αναμονή για νέα παράταση – Λήγει σήμερα η προθεσμία

Με αγωνία περιμένουν οι παραγωγοί και στην Κρήτη τις αποφάσεις για την τύχη των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ, καθώς σήμερα, εκπνέει θεωρητικά η προθεσμία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Ωστόσο, τα σοβαρά προβλήματα που έχουν καταγραφεί στη διαδικασία, σε συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση των αιτήσεων, έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο, με το ενδεχόμενο νέας παράτασης να βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο.

Στην Κρήτη, η πίεση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς παραγωγοί και στελέχη των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων προσπαθούν να προλάβουν τις προθεσμίες, μέσα σε ένα περιβάλλον τεχνικών δυσκολιών και προβλημάτων με τα μητρώα. Δεν είναι λίγοι οι παραγωγοί που αναγκάζονται να ξεκινούν από τα ξημερώματα τη διαδικασία, περιμένοντας να εξυπηρετηθούν και να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους, προκειμένου να μη διακινδυνεύσουν την καταβολή των ενισχύσεων που δικαιούνται.

Παράλληλα, πληροφορίες θέλουν την ΑΑΔΕ να εξετάζει νέα παράταση διάρκειας ενός μήνα, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των δηλώσεων. Το αίτημα για μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο έχουν διατυπώσει επανειλημμένα και τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων της Κρήτης, επισημαίνοντας ότι η προηγούμενη παράταση δεν επαρκούσε.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων τους, έως το τέλος Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί μόλις ένα μικρό μέρος των αιτήσεων στο νησί. Η αγωνία των παραγωγών παραμένει, καθώς αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για το αν τελικά θα δοθεί νέα παράταση, ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας των ενισχύσεων.

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