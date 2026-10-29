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ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Κολομβία: Η στιγμή της στυγερής δολοφονίας σε αυτοκινητόδρομο

Κολομβία
clock 17:42 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία στυγερή εν ψυχρώ δολοφονίαμπροστά στα μάτια οδηγών σε αυτοκινητόδρομο στην πολιτεία Λα Ορόρα της Κολομβίας σημειώθηκε χθες (28/10), όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον οδηγού.

Ο άτυχος άντρας δέχθηκε πυροβολισμούς εξ επαφής, ακόμα και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. 

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα χθες Τετάρτη (28/10), όταν ένας δυνατός κρότος διέκοψε την καθημερινότητα στη λεωφόρο Leon Febres-Cordero. Τα οχήματα κινούνταν με μικρές ταχύτητες λόγω της κίνησης, όταν δύο άνδρες σε μοτοσικλέτα έκλεισαν το δρόμο ενός οδηγού.

Περαστικοί κι οδηγοί έγιναν μάρτυρες της επίθεσης, και όπως περιγράφουν, ο επιβάτης στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας πυροβόλησε εξ επαφής μέσα από το παρμπρίζ. Το θύμα βγήκε από το όχημα προσπάθησε να διαφύγει.

Δευτερόλεπτα αργότερα, σύμφωνα με πλάνα που κατέγραψαν μάρτυρες από τα οχήματά τους, οι επιτιθέμενοι γύρισαν για να τον αποτελειώσουν στο έδαφος πριν φύγουν με μεγάλη ταχύτητα προς τον κεντρικό δρόμο.

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