Τρόμος στην Κολομβία: Η στιγμή της στυγερής δολοφονίας σε αυτοκινητόδρομο

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Μία στυγερή εν ψυχρώ δολοφονίαμπροστά στα μάτια οδηγών σε αυτοκινητόδρομο στην πολιτεία Λα Ορόρα της Κολομβίας σημειώθηκε χθες (28/10), όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον οδηγού.

Ο άτυχος άντρας δέχθηκε πυροβολισμούς εξ επαφής, ακόμα και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα χθες Τετάρτη (28/10), όταν ένας δυνατός κρότος διέκοψε την καθημερινότητα στη λεωφόρο Leon Febres-Cordero. Τα οχήματα κινούνταν με μικρές ταχύτητες λόγω της κίνησης, όταν δύο άνδρες σε μοτοσικλέτα έκλεισαν το δρόμο ενός οδηγού.

🇪🇨 Brutal execution outside Villa Club in La Aurora, Columbia Gunmen opened fire on a driver near the entrance of the residential complex. He was shot while still in the car, collapsed, and the attackers walked up and finished him on the ground. The most disturbing part may be the reaction from the drivers. They appear more annoyed at being held up in traffic than shaken by a man being shot POINT BLANK just meters away. Writer: Lucas https://t.co/kPPhsP4FLP — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 29, 2026

Περαστικοί κι οδηγοί έγιναν μάρτυρες της επίθεσης, και όπως περιγράφουν, ο επιβάτης στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας πυροβόλησε εξ επαφής μέσα από το παρμπρίζ. Το θύμα βγήκε από το όχημα προσπάθησε να διαφύγει.

Δευτερόλεπτα αργότερα, σύμφωνα με πλάνα που κατέγραψαν μάρτυρες από τα οχήματά τους, οι επιτιθέμενοι γύρισαν για να τον αποτελειώσουν στο έδαφος πριν φύγουν με μεγάλη ταχύτητα προς τον κεντρικό δρόμο.

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