Τελικά, ποιος ξυπνάει ποιον; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για όσους κοιμούνται με τον σκύλο τους

Μήπως τελικά δεν είναι οι σκύλοι εκείνοι που διαταράσσουν τον ύπνο μας, αλλά εμείς που τους ξυπνάμε μέσα στη νύχτα; Αυτό το ερώτημα εξετάζει νέα μελέτη, η οποία παρακολούθησε ανθρώπους και τους σκύλους τους για τέσσερις εβδομάδες, καταγράφοντας τις κινήσεις τους κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Στην έρευνα συμμετείχαν 25 άνθρωποι και 38 σκύλοι, συγκεκριμένα χάσκι και μαλαμούτ, οι οποίοι φορούσαν συσκευές καταγραφής της δραστηριότητας. Στόχος των ερευνητών ήταν να διαπιστώσουν εάν οι νυχτερινές κινήσεις ανθρώπων και ζώων συνδέονται μεταξύ τους και κατά πόσο η παρουσία των σκύλων επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου.

Ποιος ξυπνάει τελικά ποιον;

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι οι κινήσεις ανθρώπων και σκύλων παρουσίαζαν συχνά συγχρονισμό. Όταν ο ένας κινούνταν, δεν ήταν ασυνήθιστο να ακολουθεί κίνηση και από τον άλλον.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, ο άνθρωπος φαινόταν να κινείται πρώτος και ο σκύλος να ακολουθεί. Το εύρημα αυτό αμφισβητεί την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι τα κατοικίδια είναι εκείνα που ευθύνονται κυρίως για τις νυχτερινές διακοπές του ύπνου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι περίπου οι μισοί συμμετέχοντες θεωρούσαν πως οι σκύλοι τους επηρέαζαν αρνητικά τον ύπνο τους. Οι αντικειμενικές καταγραφές, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσαν αυτή την εντύπωση.

Είναι καλύτερα να κοιμάται ο σκύλος στο κρεβάτι ή αλλού;

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα αφορά το σημείο όπου κοιμάται ο σκύλος. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν αντικειμενικές ενδείξεις ότι οι άνθρωποι κοιμούνταν χειρότερα όταν το κατοικίδιό τους βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι, σε σύγκριση με τις περιπτώσεις στις οποίες κοιμόταν σε άλλο σημείο του δωματίου ή του σπιτιού.

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι προηγούμενες μελέτες δεν έχουν καταλήξει σε ενιαία συμπεράσματα. Ορισμένες έχουν συνδέσει την παρουσία κατοικιδίων στο κρεβάτι με συχνότερες διακοπές του ύπνου, ενώ άλλες έχουν αναδείξει τα πιθανά οφέλη της συντροφιάς τους, όπως το αίσθημα ασφάλειας και η συναισθηματική υποστήριξη.

Τα ευρήματα χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση

Παρά τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων. Το σχετικά μικρό δείγμα, αλλά και η συμμετοχή συγκεκριμένων φυλών σκύλων, δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των ευρημάτων σε όλους τους ανθρώπους και όλα τα κατοικίδια.

Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη προσφέρει μια διαφορετική οπτική στη σχέση ανθρώπων και σκύλων κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπενθυμίζοντας ότι η αντίληψή μας για την ποιότητα του ύπνου δεν ταυτίζεται πάντοτε με όσα καταγράφουν οι αντικειμενικές μετρήσεις.

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