Κρήτη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 42χρονου κολυμβητή – Εντοπίστηκε σώος στη Σητεία

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Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 42χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, ο οποίος αγνοούνταν από το μεσημέρι της Τετάρτης (28/10) στην Κρήτη.

Ο άνδρας βρέθηκε σώος από στελέχη του Λιμενικού στην παραλία «Αμάτου», στη Σητεία, ενώ τελευταία φορά είχε θεαθεί στη θαλάσσια περιοχή του Ξερόκαμπου, ανατολικά της Ιεράπετρας.

Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού και εναέριο μέσο της Frontex.

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