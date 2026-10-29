Νικήτας Κακλαμάνης: Για τη Βουλή δεν υπάρχει καμία κοινοβουλευτική ομάδα «Συμμαχία Ελλήνων»

Σε διευκρινίσεις ενώπιον των δημοσιογράφων προχώρησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αναφορικά με τη φερόμενη απαίτηση των τριών ανεξάρτητων βουλευτών που είναι κοντά στον Ηλία Κασιδιάρη, να λογίζεται η «Συμμαχία Ελλήνων» στις μετρήσεις των εταιρειών δημοσκοπήσεων ως κοινοβουλευτικό κόμμα.

Όπως εξήγησε ο κ. Κακλαμάνης, οι δημοσκόποι μπορούν να πράξουν ό,τι επιθυμούν, ωστόσο κάτι τέτοιο για την ίδια τη Βουλή δεν μπορεί να υφίσταται, καθώς δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών (10) για να σχηματίσουν κοινοβουλευτική ομάδα.

«Επειδή ακούω κάποιους δημοσκόπους ότι έχουν λάβει μια επιστολή από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές ότι αυτοί ανήκουν στην ‘Συμμαχία Ελλήνων’ και ζητούν να τους περιλαμβάνουν στις μετρήσεις που κάνουν ως κόμμα που εκπροσωπείται στην Βουλή, θέλω να σας διευκρινίσω ότι αυτοί μπορεί να δηλώνουν ό,τι θέλουν. Για την Βουλή των Ελλήνων δεν αποτελούν κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό για να συσταθεί ΚΟ θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιτσον 10 βουλευτές», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Βουλής.

«Οι δημοσκόποιοι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Για την Βουλή δεν υπάρχει καμία τέτοια κοινοβουλευτική ομάδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νικήτας Κακλαμάνης.

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