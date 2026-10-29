Χρυσοχοΐδης για Pizza Fan και “Χωριάτικο”: Δεν αποκλείεται εμπλοκή κρατικών λειτουργών

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Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τις υποθέσεις φορολογικής απάτης με επίκεντρο τις αλυσίδες Pizza Fan και «Χωριάτικο», όπως αποκάλυψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι πρόκειται για δύο ανεξάρτητες υποθέσεις, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής κρατικών λειτουργών, ξεκαθαρίζοντας ότι όποιος προκύψει πως εμπλέκεται θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στο Κέντρο» του ΕΡΤnews, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην πολύμηνη και συστηματική έρευνα που προηγήθηκε της αποκάλυψης των δύο υποθέσεων, εξηγώντας ότι οι αστυνομικές αρχές επιχείρησαν να διεισδύσουν στο οικονομικό πεδίο της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.

Όπως επισήμανε, οι έρευνες διεξάγονται υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ όλα τα πρόσωπα για τα οποία θα προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία θα παραπεμφθούν στην Εισαγγελία.

Ερωτηθείς ειδικότερα αν στις υποθέσεις ενδέχεται να εμπλέκονται κρατικοί λειτουργοί, ο υπουργός δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση θα προχωρήσει για κάθε πρόσωπο για το οποίο θα προκύψουν σχετικά στοιχεία.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για πολλές ακόμη υποθέσεις, πέραν εκείνων που αφορούν τις δύο γνωστές αλυσίδες.

«Ένα ανοργάνωτο κράτος δεν μπορεί να εξαρθρώσει το οργανωμένο έγκλημα»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κλήθηκε να εξηγήσει πώς ήταν δυνατόν υποθέσεις φορολογικής απάτης, όπως αυτές της Pizza Fan και των φούρνων «Χωριάτικο», να παραμένουν επί χρόνια εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου των αρμόδιων αρχών.

«Ένα ανοργάνωτο κράτος δεν μπορεί να εξαρθρώσει το οργανωμένο έγκλημα» απάντησε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων με τη δημιουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), της υπηρεσίας που έχει επικρατήσει να αποκαλείται «ελληνικό FBI».

«Γι’ αυτό ακριβώς έγινε αυτή η υπηρεσία» ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε αντίστοιχος μηχανισμός.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ότι για τη σύσταση της ΔΑΟΕ απαιτήθηκε εκτεταμένη προετοιμασία σε νομικό επίπεδο, προκειμένου να διαμορφωθεί το «θεσμικό κείμενο που αποτελεί την ιδρυτική διακήρυξη πάνω στην οποία στηρίζεται το θεσμικό οικοδόμημα που λέγεται ελληνικό FBI».

Στάθηκε επίσης στη συνεργασία της υπηρεσίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων.

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