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ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 30χρονο μοτοσικλετιστή (βίντεο)

ασθενοφορο
clock 09:09 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγωδία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στο Κερατσίνι με έναν 30χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατίας όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 30χρονος αρχικά προσέκρουσε στα προστατευτικά του δρόμου και στη συνέχεια έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Προανάκριση για το δυστύχημα διεξάγει το αρμόδιο τμήμα τροχαίας.

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Τροχαίο Δυστυχημα
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