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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Νέες αφίξεις μεταναστών παρά την κακοκαιρία...

μεταναστες
clock 07:26 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνολικά 89 μετανάστες εντοπίστηκαν στη νότια Κρήτη την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, σε δύο διαφορετικά περιστατικά.

Στην πρώτη περίπτωση, 31 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θάλασσα, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, και περισυνελέγησαν από διερχόμενο φορτηγό πλοίο, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Λίγες ώρες αργότερα, το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας ενημερώθηκε για την παρουσία αλλοδαπών στην παραλία κοντά στα Τέρτσα.

Πρόκειται για 58 άτομα, 57 άνδρες και μία γυναίκα, τα οποία μεταφέρθηκαν από στελέχη του Λιμενικού στην Ιεράπετρα.

Επίσης, 32 διασωθέντες αποβιβάστηκαν πριν λίγο στους Καλούς Λιμένες, εκ των οποίων 1 γυναίκα και 3 ανήλικοι και γύρω στις 10:00 θα είναι στο παλιό ψυγείο του Ηρακλείου.

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Μεταναστες Λιμενικό Σώμα Ιεραπετρα
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