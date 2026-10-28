Έντονη η απογοήτευση για τον Χρήστο Κόντη μετά την ήττα του ΟΦΗ

Έντονη ήταν η απογοήτευση για τον Χρήστο Κόντη μετά την ήττα του ΟΦΗ με 1-0 στη Λάρισα. Ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη για τις επιλογές που έγινε και δεν έψαξε καμία δικαιολογία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ΑΕΛ έπαιξε με τη δεύτερη ομάδα της και έκανε συγκλονιστική προσπάθεια!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του ΟΦΗ:

«Χάσαμε ένα ημίχρονο. Πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, ποια ομάδα είμαστε, τι έχουμε καταφέρει. Δεν μπορούμε να χάνουμε έτσι το μυαλό μας κάθε φορά. Με την Καλαμάτα πάλι, σήμερα πάλι.

Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, είμαι προπονητής, εγώ δίνω τις οδηγίες, αλλά πραγματικά δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της ΑΕΛ. Έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια ως το τέλος, αλλά πρέπει να είμαστε πιο… να δημιουργούμε περισσότερο.

Στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε ένα σουτ. Πρέπει να ζοριστούμε για να παίξουμε ποδόσφαιρο και να κάνουμε ευκαιρίες; Φταίει κάτι στο mentality μας και πρέπει να το αλλάξουμε. Είναι δικό μου λάθος, εγώ κάνω λάθος. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ.