Βόλει: Στα προημιτελικά του Λιγκ Καπ “Νίκος Σαμαράς” ο ΟΦΗ

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Ο ΟΦΗ επικράτησε στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας του Άρη με 3-0 σετ και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Λιγκ Καπ "Νίκος Σαμαράς".

Καλύτερη σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα η ομάδα του Ηρακλείου δεν δυσκολεύθηκε να φθάσει με άνεση στη νίκη και στην πρόκριση, δίνοντας συνέχεια στη μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από δύο άσους, 43 επιθέσεις (43% αποτελεσματικότητα), πέντε μπλοκ και δέκα λάθη αντιπάλων και εκείνοι του ΟΦΗ προήλθαν από δύο άσους, πενήντα επιθέσεις (56% αποτελεσματικότητα), εννέα μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.



Σετ: 17-25, 21-25, 22-25 (σε 79’)

Άρης (Γιάννης Μέλκας): Βίνκελμπουλερ 18 (16/36 επ., 2 άσσοι), Παξιμαδάκης 10 (10/23 επ., 60% υπ. – 40% άριστες), Φραγκουλίδης, Πεντίδης 8 (8/15 επ.), Μορέιρα 5 (4/10 επ, 1 μπλοκ), Μέγιερ 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 70% υπ. – 50% άριστες), Γκοτσίδης (λ), Δέρβας 1 (1 μπλοκ), Ανγκέλοφ 3 (2/8 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. – 30% άριστες).

MVP ο Μιχάιλο Μίτιτς

O Μιχάιλο Μίτιτς αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Την βράβευση έκανε το τιμ μάνατζερ του ΟΦΗ Δημήτρης Ζλατιλίδης.

Διαιτητές: Ισκάς, Τσιούλα, Τσάλεντζ ρέφερι: Βασιλειάδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Γραμματεία: Στοϊκίδου.

ΟΦΗ (Φρανκ Ντεπέστελε): Μάκινεν 15 (15/27 επ., 71% υπ. – 43% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 6 (3/3 επ., 3 μπλοκ), Μιχάλοβιτς 8 (7/14 επ., 1 άσσος), Πουλ 7 (7/14 επ., 64% υπ. – 36% άριστες), Οζοκούγιε 11 (7/11 επ., 4 μπλοκ), Μίτιτς 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ, 57% υπ. – 33% άριστες), Πασχαλέρης 8 (7/13 επ., 1 μπλοκ), Σπηλιώτης 3 (3/5 επ.), Βλαχόπουλος

#Με ψυχραιμία στο καθοριστικό πέμπτο σετ και εντυπωσιακή επικράτηση με 15-6, ο ΟΠΕ Ρεθύμνου πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στον Πανιώνιο και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Λιγκ Καπ.

Η ρεθυμνιώτικη ομάδα προηγήθηκε με 2-0 σετ, είδε τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν, όμως στο τάι μπρέικ κυριάρχησε.