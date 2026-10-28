Σε στάση αναμονής η Wall Street – Οι επενδυτές περιμένουν το σήμα της Fed

Ήπιες μεταβολές παρουσιάζει η Wall Street στην έναρξη της συνεδρίασης της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια, αλλά και των οικονομικών αποτελεσμάτων που ανακοινώνουν μετά το κλείσιμο της αγοράς οι Microsoft και Alphabet.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,15% στις 52.458 μονάδες και ο S&P 500 προσθέτει 0,08% στις 7.728 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο Nasdaq υποχωρεί 0,11% στις 26.451 μονάδες.

Η αγορά έχει στραμμένη την προσοχή της κυρίως στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς η Fed ολοκληρώνει απόψε τη διήμερη συνεδρίασή της.

Το βασικό σενάριο της αγοράς θέλει την αμερικανική κεντρική τράπεζα να διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,75% έως 4%, μετά την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης που είχε αποφασιστεί τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα να παραμείνει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού προσεγγίζει το 90%. Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα θα πει ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει, αναζητώντας ενδείξεις για τη στάση της κεντρικής τράπεζας στις επόμενες συνεδριάσεις.

Το ενδιαφέρον αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι ορισμένοι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως, παρά τη σημερινή πιθανή παύση, η Fed ενδέχεται να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων προσεχώς. Παράλληλα, ο παράγοντας των επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, την επόμενη εβδομάδα, προσθέτει ακόμη μία δόση αβεβαιότητας στο επενδυτικό σκηνικό.

Στο ταμπλό, ώθηση προσφέρουν οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, μετά τα κέρδη-ρεκόρ που ανακοίνωσε η νοτιοκορεατική SK Hynix, εξέλιξη που αναζωπύρωσε την αισιοδοξία για την πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Micron Technology ενισχυόταν κατά 4%, η Arm Holdings πλησίαζε κέρδη 2%, η Intel σημείωνε άνοδο άνω του 1%, η Marvell Technology κινείτο περίπου 3% υψηλότερα και η Advanced Micro Devices κατέγραφε κέρδη άνω του 2%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο και στα αποτελέσματα των Microsoft και Alphabet, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν νέο τεστ για την αγορά της τεχνολογίας και, ειδικότερα, για το κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να δικαιολογούν τις υψηλές αποτιμήσεις.

Η τεχνολογία είχε δεχθεί πιέσεις τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς είχαν ενταθεί οι ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης του AI buildout. Ωστόσο, η πρόσφατη αντίδραση του κλάδου ενισχύει την άποψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της διόρθωσης ενδεχομένως έχει ήδη απορροφηθεί.

Στο ευρύτερο περιβάλλον της αγοράς, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινούνταν ελαφρώς υψηλότερα πριν από την απόφαση της Fed, με την απόδοση του 10ετούς να ανεβαίνει στο 4,995% ενώ το δολάριο παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο. Στις πρώτες ώρες της ημέρας, το βλέμμα των επενδυτών ήταν στραμμένο και στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν, με το Brent να ξεπερνά και πάλι τα 115 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών ανησυχιών.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Wendy’s σημειώνει άνοδο μετά τις πληροφορίες περί πρότασης εξαγοράς, ενώ η Vertiv Holdings ενισχυόταν κατά 13% χάρη στην αναβάθμιση των προβλέψεών της για την κερδοφορία. Στον αντίποδα, η Robinhood Markets δέχεται πιέσεις, υποχωρώντας πάνω από 4%, μετά τη δημοσίευση αποτελεσμάτων τριμήνου που απογοήτευσαν την αγορά.

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