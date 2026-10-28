Μπεσίκτας - Ολυμπιακός 73-81:«Αλύγιστος» στην Πόλη

Ο «πληγωμένος» Ολυμπιακός (αγωνίστηκε χωρίς Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Μοντέρο και τον Ντόρσεϊ που τελεί υπό σιωπηρή τιμωρία) έβγαλε μεγάλο εγωισμό στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Μπεσίκτας και πήρε μία σπουδαία νίκη με 81-73 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 6-2.



Με κορυφαίους τους Ταϊρίκ Τζόουνς (15π., 3ρ.), Σάσα Βεζένκοβ (16π.), Ντόντα Χολ (14π.) και καθοριστικούς τους Τάισον Γουόρντ (13π.) και Εντζάι (7π.), οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν στην αντεπίθεση των «αετών» στο τελευταίο δεκάλεπτο κι έδειξαν παροιμιώδη ψυχραιμία στο φινάλε, πανηγυρίζοντας ένα «μεγάλο» διπλό σε μία πραγματικά «καυτή» έδρα.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς): Ντετζούλιους 12 (1), Ουγούρλου, Μόργκαν 11 (1), Άκσου, Μπιρσέν 10 (2), Γουίλμπεκιν 5 (1), Ομορούγι 7, Μπράουν 9 (3), Νόουελ 15 (3), Γκάμπριελ 4, Ζίζιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9 (1), Γουόρντ 13 (2), Πλότας, Βεζένκοφ 16 (2), Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου, Εντιαγέ 7 (1), Καραγιαννίδης, Τζόζεφ 4, Ντάνστον, Χολ 14, Τζόουνς 15.