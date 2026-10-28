Γ’ Εθνική:Ο Πίτσος στη Χερσόνησο

Αν και μέχρι χθες φαινόταν η συνεργασία της Χερσονήσου με τον Μηνά Πίτσο να “ναυαγεί”, εντούτοις η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε σήμερα την πρόσληψη του έμπειρου προπονητή ο οποίος είναι ο διάδοχος του Ηρακλή Ξυδάκη και θα κάνει το ντεμπούτο του στο ματς του Σαββάτου κόντρα στον Εργοτέλη.

“Η διοίκηση της Χερσονήσου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Μηνά Πίτσο και τον συνεργάτη του κ. Άγγελο Κασσωτάκη.

Το νέο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας διαμορφώνεται ως εξής:

Προπονητής: Μηνάς Πίτσος



Συνεργάτης Προπονητή: Άγγελος Κασσωτάκης



Γενικός Αρχηγός: Πέτρος Μαρινάκης



Προπονητής Τερματοφυλάκων: Νίκος Κατσελής



Συνεργάτης – Τεχνικός Διευθυντής: Δημήτρης Σωτηρίου

Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη του τεχνικού επιτελείου στην οικογένεια της Χερσονήσου και τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν”, αναφέρει στην ανακοίνωση της η ομάδα της Χερσονήσου.