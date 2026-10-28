ΔΕΔΔΗΕ: Στα «τυφλά» οι καταμετρήσεις για 75.000 ρολόγια, λογαριασμοί κατ’ εκτίμηση και αποκοπές ρεύματος

Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση, αλλά και διαδικασία προειδοποιήσεων που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή ηλεκτροδότησης, προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ για τις παροχές που παραμένουν χωρίς πραγματική καταμέτρηση για περισσότερο από έναν χρόνο, επειδή οι χρήστες δεν εξασφαλίζουν πρόσβαση στους μετρητές.







Οι πρώτες 366 αποκοπές σε Ελευσίνα και Περιστέρι είναι ήδη γεγονός, ενώ ο Διαχειριστής ζητά από τη ΡΑΑΕΥ να επιτρέψει την έκδοση εκκαθαριστικών με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση για παροχές που παραμένουν ακαταμέτρητες με ευθύνη των χρηστών.







Οι πρώτες 366 αποκοπές σε Ελευσίνα και Περιστέρι είναι ήδη γεγονός, ενώ ο Διαχειριστής ζητά από τη ΡΑΑΕΥ να επιτρέψει την έκδοση εκκαθαριστικών με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση για παροχές που παραμένουν ακαταμέτρητες με ευθύνη των χρηστών.







Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, περίπου το 1% των εκπροσωπούμενων παροχών παραμένει χωρίς καταμέτρηση για διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Με βάση ένα σύνολο 7,5 εκατομμυρίων παροχών, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί ενδεικτικά σε περίπου 75.000 ρολόγια, αποτυπώνοντας την έκταση μιας εκκρεμότητας που επηρεάζει τόσο τους λογαριασμούς των καταναλωτών όσο και τις εκκαθαρίσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.







Με επιστολή του προς τον αντιπρόεδρο του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρη Φούρλαρη, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, εισηγείται τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος για τις «Χρονίως Ακαταμέτρητες Παροχές». Η πρόταση, που φέρει ημερομηνία 27 Ιουλίου 2026, προβλέπει ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι εκτιμήσεις κατανάλωσης θα αποκτούν τον χαρακτήρα «Δεδομένων Μέτρησης», επιτρέποντας στους προμηθευτές να εκδίδουν εκκαθαριστικούς λογαριασμούς.







Οι κανονιστικές αυτές αλλαγές αποτελούν εισήγηση προς τη ΡΑΑΕΥ, ενώ η επιχειρησιακή δράση για την εξασφάλιση πρόσβασης στους μετρητές εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά.







Η παρέμβαση έρχεται ενώ, όπως επισημαίνει ο ΔΕΔΔΗΕ, η καθιέρωση της μηνιαίας καταμέτρησης έχει βελτιώσει τη συλλογή των στοιχείων και την ακρίβεια αποτύπωσης της κατανάλωσης. Παραμένουν, ωστόσο, παροχές στις οποίες οι επανειλημμένες προσπάθειες των συνεργείων δεν αποδίδουν, επειδή δεν εξασφαλίζεται πρόσβαση στον μετρητή.







Σήμερα, όταν δεν μπορεί να ληφθεί πραγματική ένδειξη, ο Διαχειριστής υπολογίζει κατανάλωση κατ’ εκτίμηση και τη διαβιβάζει στον προμηθευτή με την αντίστοιχη σήμανση. Όταν αργότερα καταστεί δυνατή η καταμέτρηση, τα στοιχεία αναθεωρούνται. Αυτό που λείπει, σύμφωνα με την επιστολή, είναι ένα ειδικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις στις οποίες η αδυναμία καταμέτρησης επαναλαμβάνεται επί μακρόν με ευθύνη του χρήστη.



Με την προτεινόμενη ρύθμιση, μια παροχή θα χαρακτηρίζεται «Χρονίως Ακαταμέτρητη» όταν, για περισσότερο από έναν χρόνο και με υπαιτιότητα του χρήστη, δεν έχει καταστεί δυνατή η συλλογή πραγματικής ένδειξης, είτε με επιτόπια επίσκεψη είτε μέσω των καναλιών συλλογής ενδείξεων του ΔΕΔΔΗΕ.







Μετά τον χαρακτηρισμό και δύο διαδοχικές ανεπιτυχείς επισκέψεις λόγω τεκμηριωμένης αδυναμίας πρόσβασης με υπαιτιότητα του χρήστη, η επόμενη εκτιμώμενη ένδειξη και όσες ακολουθήσουν θα αντιμετωπίζονται ως «Δεδομένα Μέτρησης». Πάνω σε αυτά θα μπορούν να εκδίδονται εκκαθαριστικοί λογαριασμοί, παρότι δεν θα έχει προηγηθεί πραγματική ανάγνωση του μετρητή.







Ο υπολογισμός θα στηρίζεται στα ιστορικά δεδομένα πραγματικής κατανάλωσης του χρήστη και, εφόσον αυτά δεν επαρκούν, σε στατιστικά μεγέθη τυπικής κατανάλωσης ανά κατηγορία παροχής.







Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι όροι διόρθωσης των χρεώσεων. Η εισήγηση προβλέπει ότι η εκτιμώμενη ένδειξη θα αναθεωρείται μετά τη λήψη πραγματικής ένδειξης και τον σχετικό έλεγχο του Διαχειριστή, μόνο εφόσον η πραγματική είναι μικρότερη από την εκτιμώμενη. Για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που έχουν υπολογιστεί και βεβαιωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, η αναθεώρηση θα καλύπτει κατά μέγιστο τα τελευταία τρία χρόνια από τη στιγμή που έγιναν διαθέσιμα τα αναθεωρημένα δεδομένα.

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