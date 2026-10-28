Στη Βουλή η ρύθμιση των 120 δόσεων - Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη προς Εφορία και ΕΦΚΑ

Τις διατάξεις για τη νέα ρύθμιση της αποπληρωμής των χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως 120 μηνιαίες δόσεις περιέχει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή και εισάγεται αύριο προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή για να ψηφιστεί εντός των προσεχών ημερών.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων αφορά περίπου 1,3 εκατομμύρια οφειλέτες με χρέη προς την Εφορία και περίπου 1,5 εκατ. οφειλέτες με χρέη προς τον ΕΦΚΑ, αλλά με βάση και την εμπειρία των προηγούμενων ρυθμίσεων,μόνο ένα μικρό ποσοστό εντάσσονται και συνήθως οι μεγαλοοφειλέτες δεν ρυθμίζουν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου η ρύθμιση των 120 δόσεων, αφορά τις βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση και τον ΕΦΚΑ, που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, εφόσον δεν ήταν σε κάποια ρύθμιση κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2026.

Όλο το πλαίσιο των 120 δόσεων

Ωστόσο, όσοι εντάχθηκαν ήδη στις 72 δόσεις, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε εκείνη των 120 δόσεων, ενώ το πλαίσιο που θα ισχύσει, με την ψήφιση του νομοσχεδίου είναι το ακόλουθο:

Αυξάνονται σε 120, από 72 που ισχύουν σήμερα, οι δόσεις αποπληρωμής των παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στις 120 δόσεις εντάσσονται οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2024, ενώ η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορούσε μόνο τα χρέη που είχαν βεβαιωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Εντάσσονται μόνο οι οφειλές οι οποίες δεν ήταν σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2026. Αποκλείονται δηλαδή όσοι είχαν κάνει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση (πάγια κ.λπ.) και ήταν σε ισχύ στις 30 Σεπτεμβρίου. Όμως, οι φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να μεταπηδήσουν στις 120 δόσεις.

Το ελάχιστο ποσό καταβολής είναι τα 30 ευρώ, όπως και στην ισχύουσα ρύθμιση.

Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως 30/06/2027.

Το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι 5,84%.

Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση των 120 δόσεων, οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, θα πρέπει υποχρεωτικά, να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24/48 δόσεων.

Οι τρέχουσες οφειλές που προκύπτουν, θα πρέπει να ρυθμίζονται ή να εξοφλούνται.

Εκείνοι που έχασαν παλαιά ρύθμιση και έκαναν νέα ρύθμιση μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2026, δεν μπορούν να απενταχθούν από αυτή και να μεταπηδήσουν στις 120 δόσεις.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση ένταξης στις 120 δόσεις των «παλαιών» χρεών, θα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν μέσω της πάγιας ρύθμισης, τυχόν οφειλές, που έχουν βεβαιωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά.

Ποιοί μένουν εκτός

Εκτός των 120 δόσεων μένουν όσοι:

Δεν έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Έχουν καταδίκη αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Έχουν οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων (βάσει αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της ΕΕ), οι οποίες εισπράττονται με άλλη διαδικασία, όπως επίσης και άλλες οφειλές που είναι μεν βεβαιωμένες στην εφορία, αλλά με βάσει άλλες ειδικές διατάξεις δεν επιτρέπεται η ένταξή τους στις 120 δόσεις.

Η διαδικασία ένταξης

Η ένταξη στη ρύθμιση γίνεται με την υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη και οριστικοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Οι επόμενες δόσεις και μέχρι την εξόφληση της οφειλής καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Διευκρινίζεται ότι:

Κατ’ εξαίρεση, με την υποβολή από τον οφειλέτη αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς, από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης λαμβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής ή κατόπιν συμψηφισμού ή μετά από αναγκαστικά μέτρα, καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του υπολοίπου της ρυθμισμένης κατά το παρόν οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, ήτοι με καταβολή από τον οφειλέτη, ή μέσω διοικητικών ή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως το αποδεικτικό ενημερότητας και η κατάσχεση, ή διενέργειας συμψηφισμού, ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τον τόκο που αναλογεί στον αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υπαγωγής σε αυτή.

Εμπρόθεσμα η πληρωμή των δόσεων

Η ρύθμιση των 120 δόσεων θα χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, όταν ο οφειλέτης:

Δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθμιση ή δεν έχει τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών του στη Φορολογική Διοίκηση, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, άλλων οφειλών του, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης των 72 δόσεων.

Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης των 72 δόσεων, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

Τη κερδίζει ο οφειλέτης

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση των 72 δόσεων και εφόσον ο οφειλέτης συμμορφώνεται με αυτή, αποκτά τα ακόλουθα ευεργετήματα:

Λαμβάνει αποδεικτικό ενημερότητας.

Αναστέλλεται τυχόν ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί για τα αρρύθμιστα χρέη και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση. Σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης το αξιόποινο εξαλείφεται.

Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων.

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