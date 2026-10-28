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ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συγκρούστηκαν τρένα υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο - «Αρκετοί νεκροί» (βίντεο)

Τρένο Τολέδο
clock 11:30 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ.

Η ισπανική εφημερίδα El País επικαλέστηκε μάρτυρες που περιέγραψαν πολλούς τραυματισμούς και την άφιξη ομάδων πρώτων βοηθειών στο σημείο και κάνει λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς. 

«Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σιδηροδρομικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης κοντά στον σταθμό Urda (Τολέδο), σύμφωνα με την κυβέρνηση, η οποία φοβάται ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότεροι θάνατοι», ανέφερε χαρακτηριστικά η ElPais.  Δύο από τα εμπλεκόμενα βαγόνια φέρεται να εκτροχιάστηκαν και να έπεσαν σε ανάχωμα, προσέθεσε το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την El País, το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 9 π.μ. τοπική ώρα (08:00 GMT) μεταξύ των πόλεων Λος Γιέμπενες (Los Yebenes) και Ούρδα (Urda), στην επαρχία του Τολέδο.

Sky News: Τουλάχιστον 39 οι νεκροί

Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, το skynews δημοσίευσε νέο απολογισμό νεκρών, κάνοντας λόγο για 39 άτομα. 

Στο συμβάν ενεπλάκησαν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας AVE που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη με προορισμό τη Σεβίλλη και ένα τρένο της εταιρείας Iryo που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

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