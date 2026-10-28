Ισπανία: Συγκρούστηκαν τρένα υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο - «Αρκετοί νεκροί» (βίντεο)

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Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ.

SPANISH RAIL OPERATOR ADIF: HIGH-SPEED LINE BETWEEN MADRID AND ANDALUSIA SUSPENDED DUE TO COLLISION BETWEEN TWO TRAINS — CGTN Europe (@CGTNEurope) October 28, 2026

Η ισπανική εφημερίδα El País επικαλέστηκε μάρτυρες που περιέγραψαν πολλούς τραυματισμούς και την άφιξη ομάδων πρώτων βοηθειών στο σημείο και κάνει λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς.

🔴ÚLTIMA HORA | El Gobierno confirma al menos 10 muertos en el choque entre dos trenes en Los Yébenes (Toledo). Sigue aquí la última hora en directo https://t.co/XpTNvYQGdD https://t.co/oYpG1KZnLi — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

«Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σιδηροδρομικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης κοντά στον σταθμό Urda (Τολέδο), σύμφωνα με την κυβέρνηση, η οποία φοβάται ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότεροι θάνατοι», ανέφερε χαρακτηριστικά η ElPais. Δύο από τα εμπλεκόμενα βαγόνια φέρεται να εκτροχιάστηκαν και να έπεσαν σε ανάχωμα, προσέθεσε το δημοσίευμα.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Σύμφωνα με την El País, το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 9 π.μ. τοπική ώρα (08:00 GMT) μεταξύ των πόλεων Λος Γιέμπενες (Los Yebenes) και Ούρδα (Urda), στην επαρχία του Τολέδο.

Sky News: Τουλάχιστον 39 οι νεκροί

Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, το skynews δημοσίευσε νέο απολογισμό νεκρών, κάνοντας λόγο για 39 άτομα.

Στο συμβάν ενεπλάκησαν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας AVE που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη με προορισμό τη Σεβίλλη και ένα τρένο της εταιρείας Iryo που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

PHOTOS: Devastating scenes after train collision and derailment between Los Yébenes and Urda in Toledo, Spain; deaths expected https://t.co/Aopo8pfWCw — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 28, 2026

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