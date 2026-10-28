Ηράκλειο: Απανωτά περιστατικά βίας προκαλούν ανησυχία στις γειτονιές

Απανωτά περιστατικά βίας μεταξύ αλλοδαπών καταγράφονται στο Ηράκλειο, με συμπλοκές, τραυματισμούς και απειλές ακόμη και μέσα σε χώρους όπου διαμένουν οι εμπλεκόμενοι. Τα επεισόδια σημειώνονται σε διαφορετικές περιοχές της πόλης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση της Αστυνομίας και έγιναν συλλήψεις.

Ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά σημειώθηκε στις 26 Οκτωβρίου, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες τέσσερις Αιγύπτιοι φέρονται να ζήτησαν χρήματα από δύο νεαρούς Σουδανούς για την παραμονή τους στο κτίριο. Η αντιπαράθεση πήρε διαστάσεις, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να απείλησε με κατσαβίδι. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Αιγύπτιοι, ενώ αναζητούνταν ακόμη δύο άτομα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 21 Οκτωβρίου, σημειώθηκε συμπλοκή στην περιοχή Τρεις Βαγιές, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 27χρονου Παλαιστίνιου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν νεαροί από το Σουδάν.

Την ίδια ημέρα καταγράφηκε και άλλο επεισόδιο στην ευρύτερη περιοχή του Αη Γιάννη. Παράλληλα, στις 23 Οκτωβρίου, αστυνομικοί επενέβησαν στην Αγία Τριάδα, έπειτα από καταγγελίες για επαναλαμβανόμενες εντάσεις σε κατοικία.

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