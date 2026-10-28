Μεσαρά: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους πυροβολισμούς στο αυτοκίνητο του νονού

Το αυτοκίνητο που έγινε στόχος πυροβολισμών σε χωριό της Μεσαράς παραμένει στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας, καθώς μέχρι και χθες το βράδυ, οπότε έληξε η διαδικασία του αυτοφώρου, οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση δεν είχαν συλληφθεί.

Το όχημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανήκει στον νονό ενός εκ των δύο νεαρών, ενώ από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στην πλευρά του συνοδηγού, στον καθρέφτη και στο ρεζερβουάρ.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στην κεντρική πλατεία του χωριού, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο η διαμάχη να σχετίζεται με κτηματικές διαφορές, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως τι προηγήθηκε και ποιος ήταν ο λόγος που οδήγησε στους πυροβολισμούς.

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