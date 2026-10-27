Ηράκλειο: Συλλήψεις δύο ανδρών για απειλές με κυνηγετικές καραμπίνες

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Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 29 και 34 ετών, προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (26/10) αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων, σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξύβριση.

Σύμφωνα με καταγγελία 68χρονου, οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε ιδιοκτησία του με σκοπό τη θήρα, όταν, έπειτα από φραστικό επεισόδιο, φέρονται να τον απείλησαν προτάσσοντας τις κυνηγετικές καραμπίνες που έφεραν.

Τα κυνηγετικά όπλα κατασχέθηκαν, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου:

Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (26.10.2026) σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας από αστυνομικούς του Αστυνομιικού Τμήματος Αστερουσίων, δύο ημεδαποί ηλικίας 29 και 34 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και εξύβριση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία 68χρονου ημεδαπού, οι δύο συλληφθέντες ευρισκόμενοι σε περιοχή ιδιοκτησίας του με σκοπό τη θήρα, έπειτα από φραστικό επεισόδιο μαζί του, φέρονται να τον απείλησαν προτάσσοντας τις κυνηγετικές



καραμπίνες που έφεραν. Κυνηγετικά όπλα κατασχέθηκαν. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

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