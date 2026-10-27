Υπόθεση «Χωριάτικο»: Δεσμεύονται χρήματα από ύποπτους λογαριασμούς κατηγορουμένων στην Ιρλανδία

H Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος ενημερώθηκε ότι υπάρχουν ύποπτοι λογαριασμοί που συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής για τους φούρνους «Χωριάτικο». Eνημερώθηκε από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές με τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη να κινεί τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην αλλοδαπή.

Την ώρα μάλιστα που η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ανακριτικές Αρχές, πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την αποκάλυψή της είχαν φτάσει στην Αρχή για το ξέπλυμα πληροφορίες και έγγραφα αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων της υπόθεσης.

«Ντουζίνες» ακόμα φέρεται να είναι οι εμπλεκόμενοι πέρα από τους 59 συλληφθέντες στο σκάνδαλο της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», με σωρεία διώξεων να έχουν κινηθεί.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, εξετάζονται περισσότερες από 400 εταιρείες για την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα κληθούν συμπληρωματικά.

Η κα Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η Αστυνομία κατάφερε να συνδέσει συγκεκριμένους «αχυράνθρωπους» και εταιρείες με ένα πραγματικό πρόσωπο, έναν «κοινό παρονομαστή» που φαίνεται να βρίσκεται πίσω από αυτές.

Το παρασκήνιο της έρευνας

Όπως εξήγησε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη φήμη και τη συζήτηση που κυκλοφορεί για κάποια πρόσωπα και επιχειρήσεις και στην αποτύπωσή τους με αδικήματα σε δικογραφία, ώστε να μπορούν να γίνουν συλλήψεις και να στοιχειοθετηθεί η εγκληματική οργάνωση.

Τα αδικήματα, σημείωσε, προέκυψαν το προηγούμενο βράδυ από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Η έρευνα ξεκίνησε από την αρχή του έτους και βασίστηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, νόμιμες υποκλοπές, φυσική παρουσία και παρακολούθηση από αστυνομικούς.

Πολλά στοιχεία περιγράφονται αναλυτικά στη δικογραφία, η οποία δεν αφορά μόνο αδικήματα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι από τον πλούσιο όγκο υλικού αναμένονται περισσότερα στοιχεία κατά την ανάκριση. Από τους 59 συλληφθέντες, οι 20 είναι αχυράνθρωποι, δηλαδή πρόσωπα που φαίνονταν ως ιδιοκτήτες σε εταιρείες. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως εξήγησε, ο υποτιθέμενος ιδιοκτήτης ήταν ανύπαρκτος και ποτέ δεν διαπιστώθηκε η ταυτότητά του, ενώ το Δημόσιο ζητούσε από αυτόν τα φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη.

Οι κατηγορίες για τους εμπλεκόμενους

Οι βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η εγκληματική οργάνωση, αφορούν τα αρχηγικά μέλη και τον στενό πυρήνα, δηλαδή τον αρχηγό και τους άμεσους συνεργάτες του. Από τις συλλήψεις και τις κατ’ οίκον έρευνες προέκυψαν επίσης ψηφιακά πειστήρια, τα οποία θα μεταφερθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αναμένεται να αποτελέσουν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων.

Για τον 57χρονο φερόμενο αρχηγό, η κα Δημογλίδου διευκρίνισε ότι είχε απασχολήσει την Ελληνική Αστυνομία το 2010, αλλά δεν γνωρίζει αν η ποινική διαδικασία ολοκληρώθηκε τελεσίδικα ή αν αθωώθηκε. Η απαγόρευση εξόδου που ίσχυε σε βάρος του αφορά, όπως είπε, τον τελευταίο χρόνο και άλλα αδικήματα, που δεν σχετίζονται με την υπόθεση του 2010.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται κατηγορία για παραβίαση των περιοριστικών όρων. Όπως ανέφερε, δεν ταξίδεψε νόμιμα από ελληνικό αεροδρόμιο, άρα φέρεται να πέρασε παράνομα σε άλλη χώρα, με τους αστυνομικούς να αναζητούν πώς βρέθηκε στο εξωτερικό. Δεν προκύπτει, πάντως, μέχρι στιγμής αδίκημα από δημόσιο λειτουργό.

Πηγή: reader.gr

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