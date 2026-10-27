Σπιτικές τηγανίτες με φέτα και μέλι για κάθε ώρα της ημέρας

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Οι τηγανίτες είναι ένα έδεσμα μου μαγειρεύεται με φροντίδα και αγάπη. Ένα έδεσμα που μας ξυπνάει μνήμες, που μας θυμίζουν την γιαγιά μας σαν πηγαίναμε ξαφνικά στο σπίτι της, που μας την θυμίζουν να ανάβει την φωτιά, να καίει το λάδι, να ρίχνει μέσα τις τηγανίτες της και να τις ετοιμάζει στο πιτς-φιτίλι…

Τηγανίτες με φέτα και μέλι

Υλικά

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις περίπου 2 κούπες



2 κούπες ανθρακούχο νερό



250 γρ φέτα θρυμματισμένη



Μαύρο πιπέρι



Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα



Μέλι

Παρασκευή

α) Σε ένα μπολ βάζουμε το ανθρακούχο νερό την φέτα και το μαύρο πιπέρι. Προσθέτουμε σιγά-σιγά το αλεύρι και ανακατεύουμε τα υλικά μέχρι να φτιάξουμε ένα μέτριο χυλό.

β) Βάζουμε σε ένα βαθύ τηγάνι το ελαιόλαδο να κάψει. Ρίχνουμε κουταλιά-κουταλιά από το μίγμα αφήνουμε να ροδίσουν και γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά.

γ)Βγάζουμε τις τηγανίτες, τις τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί για να τραβήξει το περίσσιο λάδι. Επαναλαμβάνουμε μέχρι να τελειώσει ο χυλός.

δ)Τοποθετούμε τις τηγανίτες, σε πιατέλα και τις περιχύνουμε με το μέλι.

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