Παπουτσάκη: "Δεν είμαι καθόλου ερωτευμένη και δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου"

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε στην εκπομπή Happy Day και ξεκαθαρισε πως αυτή την περίοδο δεν είναι ερωτευμένη και ότι δεν έχει στα άμεσα σχέδιά της να μπει σε μια τέτοια συνθήκη.

«Ο έρωτας παίζει ρόλο στο να νιώθεις ωραία, αλλά δεν είμαι ερωτευμένη, αν θες να ρωτήσεις αυτό. Καθόλου. Και δεν το έχω και στα άμεσα σχέδιά μου», είπε η ηθοποιός.

Η τελευταία γνωστή σχέση της ηθοποιού ήταν με τον επιχειρηματία Θάνο Χατζόπουλο, με τον οποίο ήταν μαζί για 16 μήνες.

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