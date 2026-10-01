«Ο Καρβέλας με την Αννίτα Πάνια, τους τελευταίους 6 μήνες δεν έχουν επαφή»

Σύμφωνα με την εκπομπή Πρωινό, η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας οι οποίοι διατηρούσαν για χρόνια εξαιρετική σχέση, δεν επικοινωνούν καθόλου τους τελευταίους έξι μήνες.

«Οι πληροφορίες μας, οι οποίες είναι διασταυρωμένες και νομίζω ότι δεν χωράει αμφισβήτηση είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας με την Αννίτα Πάνια, παρά την εξαιρετική σχέση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, τους τελευταίους έξι μήνες δεν έχουν επαφή οι δυο τους», είπε αρχικά η Φωτεινή Πετρογιάννη.

«Δεν μιλούν, δεν έχουν καμία απολύτως επαφή. Με την Άννα Βίσση έχουν εξαιρετικές σχέσεις, πάντα είχαν και πάντα έχουν. Η Άννα Βίσση με την Αννίτα Πάνια μιλούν στο τηλέφωνο, βρίσκονται, έχουν εξαιρετικές σχέσεις. Το γεγονός ότι ο Νίκος Καρβέλας και η Αννίτα Πάνια έχουν διακόψει κάθε επικοινωνία για ένα τόσο μεγάλο διάστημα προκαλεί ερωτήματα», πρόσθεσε.

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