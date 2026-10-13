ΤΡΙ.13 Οκτ 2026 23:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Σπανού: Η στιγμή που το πιάνο πέφτει στη σκηνή και η τραγουδίστρια μένει άφωνη

σπανο
clock 22:00 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

H Mαρίνα Σπανού υμμετείχε στη γιορτή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ερμηνεύοντας τα τραγούδια της.

Ωστόσο, κάποια στιγμή, ενώ η Μαρίνα Σπανού βρισκόταν καθισμένη μπροστά από το ηλεκτρικό της πιάνο, συνέβη κάτι που σίγουρα δεν περίμενε. Το μουσικό όργανο έπεσε ξαφνικά στο πάτωμα, με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να διακόψει την ερμηνεία της και να μείνει για λίγα δευτερόλεπτα αποσβολωμένη, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.

Δείτε το βίντεο:

@helen40444 peak content @Μαρίνα Σπανού ♬ original sound - Sound Central

Διαβάστε επίσης 

Κωνσταντίνος Αργυρός: Βάζει πλώρη για τα Grammy

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τραγουδίστρια Πιανο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis