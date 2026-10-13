Σπανού: Η στιγμή που το πιάνο πέφτει στη σκηνή και η τραγουδίστρια μένει άφωνη

H Mαρίνα Σπανού υμμετείχε στη γιορτή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ερμηνεύοντας τα τραγούδια της.
Ωστόσο, κάποια στιγμή, ενώ η Μαρίνα Σπανού βρισκόταν καθισμένη μπροστά από το ηλεκτρικό της πιάνο, συνέβη κάτι που σίγουρα δεν περίμενε. Το μουσικό όργανο έπεσε ξαφνικά στο πάτωμα, με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να διακόψει την ερμηνεία της και να μείνει για λίγα δευτερόλεπτα αποσβολωμένη, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.
Δείτε το βίντεο:
@helen40444 peak content @Μαρίνα Σπανού ♬ original sound - Sound Central
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