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Κωνσταντίνος Αργυρός: Βάζει πλώρη για τα Grammy

αρ
clock 16:00 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει την ξεχωριστή κι επιτυχημένη πορεία του εκτός Ελλάδας και βάζει ως στόχο του τα βραβεία Grammy.

Ο τραγουδιστής "ανέβασε" στα social media το Grammy Consideration, μια καμπάνια που κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να τους επιλέξουν ως υποψηφίους για τα πιο σημαντικά μουσικά βραβεία παγκοσμίως.

αργυρός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βάζει πλώρη για τα Grammy και τις κατηγορίες "Best Global Music Album" και "Best Global Music Performance" με το "Καμπάνες", το δισκογραφικό του αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου και στα νησιώτικα τραγούδια.

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Κωνσταντίνος Αργυρός Βραβεία Grammy
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