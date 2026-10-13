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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει την ξεχωριστή κι επιτυχημένη πορεία του εκτός Ελλάδας και βάζει ως στόχο του τα βραβεία Grammy.

Ο τραγουδιστής "ανέβασε" στα social media το Grammy Consideration, μια καμπάνια που κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να τους επιλέξουν ως υποψηφίους για τα πιο σημαντικά μουσικά βραβεία παγκοσμίως.

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βάζει πλώρη για τα Grammy και τις κατηγορίες "Best Global Music Album" και "Best Global Music Performance" με το "Καμπάνες", το δισκογραφικό του αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου και στα νησιώτικα τραγούδια.

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