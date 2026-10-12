Σίντι Κρόφορντ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια του γιου τους

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Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της, Ράντι Γκέρμπερ, έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά τον θάνατο του γιου τους, Πρίσλεϊ, στην παραλία του Μαλιμπού.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης βόλτας τους, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ φορούσαν καπέλα και γυαλιά ηλίου, προσπαθώντας να διαφυλάξουν την ιδιωτικότητά τους.

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