Η απάντηση της Άννας Βίσση για την ΑΑΔΕ

Τη δική του απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σχετικά με τους ελέγχους της ΑΑΔΕ στη συναυλία της Άννας Βίσση, έδωσε το περιβάλλον της τραγουδίστριας, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας όλα αυτά τα χρόνια», ήταν η απάντηση.

«Οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία σε όλες τις μεγάλες συναυλίες, ειδικά με τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Το ίδιο έγινε και πέρυσι και πρόπερσι, με όλες τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί πλήρως. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και φέτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Δεν ισχύει κανένα από τα δημοσιεύματα περί εταιριών στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ. Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και φέτος, όπως κάθε προηγούμενη χρονιά, έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό», τονίζει το περιβάλλον της τραγουδίστριας.

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