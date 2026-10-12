Οικονομάκου: Η αποκάλυψη για τη συνεπιμέλεια των παιδιών της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι για την προσωπική της πορεία, τη μητρότητα, τη συνεπιμέλεια.

«Τα παιδιά μας, ακριβώς επειδή έγινε αλλαγή, συνειδητοποίησαν ότι υπήρξε αλλαγή, οπότε ήταν ομαλή η μετάβαση. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να μην υπάρξει μεγάλη ανατροπή στη ζωή και την καθημερινότητά τους. Χαίρομαι πολύ που έχουμε συνεπιμέλεια, όσο και να με δυσκολεύει γιατί μου λείπουν τα παιδιά μου. Κατανοώ την ανάγκη του μπαμπά τους να είναι μαζί τους», ανέφερε η ηθοποιός.

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