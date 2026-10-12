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GOSSIP - LIFESTYLE

The Voice: Ο πατέρας τριών κοριτσιών που έχασε τη σύζυγό του και συγκίνησε με την ιστορία του

voice
clock 12:00 | 12/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δημήτρης Ζορμπάς βρέθηκε στο Τhe Voice από τη Θεσσαλονίκη και μίλησε για τη σύζυγό του, την οποία έχασε το 2022. Μάλιστα, είναι πατέρας τριών παιδιών.

 «Τα κορίτσια μου είναι όλη μου η ζωή, χωρίς αυτά δεν θα ήμουν εδώ», εξομολογήθηκε.

Ο ίδιος ερμήνευσε το «Όταν τα χρόνια σου περάσουν» του Βασίλη Καρρά. Ο Πάνος Μουζουράκης γύρισε την καρέκλα του την τελευταία στιγμή, δίνοντάς του την πρόκριση.

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