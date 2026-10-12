Γονίδης: «Δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας»

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Ο Σταμάτης Γονίδης παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή «Political Stories» και απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσε το δημόσιο καλωσόρισμα του Ηλία Κασιδιάρη από τον Σταμάτη Γονίδη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

«Εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα τα ξανάλεγα», τόνισε, επιμένοντας στην αρχική του τοποθέτηση.

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