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Γονίδης: «Δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας»

γονίδης
clock 09:00 | 12/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σταμάτης Γονίδης παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή «Political Stories» και απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσε το δημόσιο καλωσόρισμα του Ηλία Κασιδιάρη από τον Σταμάτη Γονίδη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

«Εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα τα ξανάλεγα», τόνισε, επιμένοντας στην αρχική του τοποθέτηση.

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