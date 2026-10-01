Βίσση: Ο Νίκος Καρβέλας της είχε απαγορέψει ξανά να λέει τραγούδια του όταν είχε σχέση με τον Λιβιεράτο

Η Άννα Βίσση είχε μίλησει στην εκπομπή «Ανοιχτά» με την Αννίτα Πάνια στο OPEN και είχαν μιλήσει για τη σχέση τους με τον πρώην σύζυγο και των δύο, Νίκο Καρβέλα.

Τότε, η τραγουδίστρια είχε περιγράψει την περίοδο της ζωής της που είχε ερωτικό δεσμό με τον Λάμπη Λιβιεράτο και ο Νίκος Καρβέλας δεν ήθελε να λένε μαζί τα τραγούδια του.

«Τα έχω φτιάξει με τον Λάμπη τον Λιβιεράτο. Τι κούκλος, τι παιδί! Ο Καρβέλας λοιπόν είχε κι αυτός τη σχέση του και τι τον είχε πιάσει, επειδή κι ο Λάμπης τραγουδούσε μου λέει “καλά, μια χαρά αλλά δεν θα τραγουδάς μαζί του”. Δεν ήθελε να είμαι με τραγουδιστή. Ζήλευε. Είχε κι αυτός μια πολύ ωραία γκόμενα τότε αλλά εκεί ασχολιόταν με εμένα να μην τραγουδάω.

Εγώ με τον Λάμπη τότε τι τραγουδούσα; Τα ντουέτα του Καρβέλα. Ήταν τρομερά ενοχλητικό για τον Νίκο. Αφού εγώ δεν τσίμπησα και του λέω “όχι θα τραγουδάω ό,τι γουστάρω” μου λέει “ωραία σου απαγορεύω να τραγουδάς τα τραγούδια μου γενικώς”. Και τι απάντησα εγώ; “Και τι θα λέω;”. I have nothing. Γιατί τι να πω όταν όλα είναι του Νίκου; Όλο μου το ρεπερτόριο ήταν Καρβέλας», είχε αποκαλύψει

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