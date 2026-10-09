Αγγελική Ηλιάδη: "Είμαι μια γυναίκα πολύ άσχημα κακοποιημένη"

Η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε «Κοινωνία Άνω Κάτω» και έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη και αναφέρθηκε στην κακοποίηση που δέχτηκε στο παρελθόν.

«Παρόλο που είμαι κακοποιημένη γυναίκα και μάλιστα πολύ άσχημα, θέλω να πω το εξής… Λατρεύω τις γυναίκες. Και μετά την αποκάλυψη που έκανα, ήρθα σε επαφή με πολλές γυναίκες που ακόμη μιλάω και προσπαθώ να βοηθήσω κορίτσια που το έχουν ανάγκη. Αυτό για εμένα, αυτή τη στιγμή, είναι ο πρωταρχικός μου ρόλος μετά τη μητρότητα. Τότε δε βοηθήθηκα από κάποιον. Η οικογένειά μου προσπαθούσε να με βοηθήσει αλλά εγώ έπρεπε να βγάζω μία εικόνα ότι δεν τους ήθελα. Είναι δυνατόν να μην αγαπώ τις γυναίκες; Να προσέξουμε πώς έχει μεταμορφωθεί σε αυτή την εποχή η γυναίκα. Είναι ένα άψυχο πράγμα, που δεν θέλουν σχέσεις και οικογένεια που ψάχνουν ένα πορτοφόλι…», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

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