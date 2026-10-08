Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα

Στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά η μουσική τηςΆννας Βίσση, μετά τη δημόσια ρήξη της με τον Νίκο Καρβέλα, με ένα από τα τραγούδια της να βρίσκεται αυτή την περίοδο στην κορυφή της σελίδας της στο Spotify.

Πρόκειται για το «Κόντρα», το οποίο εμφανίζεται πρώτο στη σελίδα της δημοφιλούς τραγουδίστριας στην πλατφόρμα, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 10.614.045 ακροάσεις.

Το τραγούδι αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από τη ρήξη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα. Και αυτό γιατί το «Κόντρα» είναι ένα από τα τραγούδια της τραγουδίστριας που δεν φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

Πρόκειται για διασκευή του «Breathless», σε μουσική του Wilson Da και ελληνικούς στίχους της Μυρτώς Κοντοβά. Το τραγούδι βρίσκεται αυτή τη στιγμή πρώτο στη σελίδα της Άννας Βίσση στο Spotify, έχοντας συγκεντρώσει 10.614.045 ακροάσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση για την πορεία του τραγουδιού, είναι τριπλά πλατινένιο, με την πιστοποίηση να αποδίδεται στην IFPI Greece.

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