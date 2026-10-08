Τάσος Χαλκιάς για την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

Ο Τάσος Χαλκιάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day και μοιράστηκε τα συναισθήματά του μετά την καστροφή του σπιτιού στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

«Το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις να καίγονται όλες οι αναμνήσεις σου. Όταν σου έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα, πρέπει να τα αφήνεις στην άκρη και να ξεφεύγεις από αυτά, να απαγκιστρωθείς και να κοιτάξεις μπροστά. Αυτό έκανα κι εγώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα, γιατί δεν γίνεται να μένεις μόνο σε αυτό, γιατί αρχίζεις μια κρίση προς διάφορες κατευθύνσεις, να κρίνεις πώς έχουν τα πράγματα μετά από ένα τέτοιο πάθημα των ανθρώπων και απογοητεύεσαι και έτσι προτίμησα να το αφήσω στην άκρη και έτσι προχώρησα μπροστά», είπε ο ηθοποιός.

«Το σπίτι δεν είναι καθόλου κατοικήσιμο. Είναι ολοκληρωτική η καταστροφή του και οι επιτροπές το έβγαλαν και κατεδαφιστέο με το κόκκινο τριγωνάκι. Περιμένουμε λοιπόν τώρα, πότε θα αποφασίσουν να το κατεδαφίσουν για να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε με ότι αποκαΐδια έχουν μείνει», πρόσθεσε.

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