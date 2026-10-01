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GOSSIP - LIFESTYLE

Βίσση: Ακυρώνονται οι εμφανίσεις της

βίσση
clock 11:00 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Βίσση δεν θα εμφανιστεί τελικά στο Αθηνών Αρένα τον φετινό χειμώνα, γεγονός που αλλάζει τα μέχρι σήμερα δεδομένα για το πρόγραμμα του νυχτερινού κέντρου.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως μπορούμε να δούμε κάποιο άλλο σχήμα στο Αθηνών Αρένα, καθώς η απουσία της Άννας Βίσση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθεί διαφορετική καλλιτεχνική πρόταση για τη φετινή σεζόν.

Μάλιστα, η Άννα Βίσση φέρεται να έχει πιάσει τους μουσικούς της και να τους είπε: «είστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε, δεν θα υπάρχει αυτόν τον χειμώνα το Αθηνών Αρένα, ραντεβού από τον επόμενο χειμώνα».

Με βάση αυτές τις πληοφορίες η επιστροφή της Άννας Βίσση στις νυχτερινές πίστες της Αθήνας δεν αναμένεται πλέον τον Φεβρουάριο του 2027, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

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