Ψινάκης για Ρουβά: «Με απέλυσε, πλέον δεν μιλάμε και δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση»

Ο Ηλίας Ψινάκης μίλησε στην εκπομπή Rainbow Mermaids και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Σάκη Ρουβά και αποκάλυψε πως οι δυο τους δεν έχουν πλέον καμία επαφή.

«Όταν είχα κανονίσει με μια φίλη μου να πάει ο Σάκης στην Αμερική, ο Σάκης με απέλυσε με κάποιον τρόπο. Είπε ότι πια δεν θα συνεργαζόμαστε. Του είπα ότι είμαστε δίδυμο, Ρουβάς – Ψινάκης, τη μούρη μου δεν την ήξεραν, ήμουν πάντα στο πλάι. Ήξεραν το “Ηλίας Ψινάκης”, αλλά όχι τη μούρη μου. Το ευρύ κοινό με έμαθε μετά», είπε αρχικά ο Ηλίας Ψινάκης.

«Ο Σάκης ήταν να γίνει σταρ, τα είχε όλα τα εχέγγυα, τα είχαμε φτιάξει όλα με τη φίλη μου για να πάει στην Αμερική. Ήταν όλα στρωμένα, εγώ νόμιζα ότι θα πετύχει εκεί και του λέω “τι θες και με απολύεις, να φαίνεται ότι εσύ πετυχαίνεις εκεί και να βγω εγώ ρόμπα; Μη με αναγκάσεις να γίνω σταρ”. Μου λέει “γιατί ποιον θα αναλάβεις, τη Βανδή ή τον Τσαλίκη;”. Του είπα “δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά μη με αναγκάσεις να γίνω σταρ”. Για εμένα η αξιοπρέπεια είναι το πιο βασικό» αποκάλυψε ο Ηλίας Ψινάκης.

«Με τον Σάκη δεν μιλάω, γιατί αυτός δεν μιλάει, δεν μιλάμε, δεν έχουμε καμία σχέση. Αλλά όχι από μένα, αυτός. Δικαίωμά του, δεν έχει κανένα νόημα μετά από όλα αυτά. Δεν θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ μαζί του, γιατί ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, κουνήσαμε την Ελλάδα», συμπλήρωσε

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