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Ράδιο Άρβυλα: "Αποχωρούμε για λόγους αρχής από τον ΑΝΤ1 μετά από 30 χρόνια"

Αρβύλα
clock 14:00 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την απόφαση να μην ανανεώσει τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, η οποία μετρά σχεδόν 30 χρόνια, ανακοίνωσε η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα»

Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής του Αντώνη Κανάκη Tony Productions αναφέρει αναλυτικά:



«Αγαπητοί συνεργάτες, μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, Η ομάδα του "Ράδιο Αρβύλα"».

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