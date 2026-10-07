Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Ζευγάρια από το First Dates συζούν, έχουν κάνει σχέσεις και παιδί»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και αναφέρθηκε για την εκπομπή First Dates.

«έχουμε κάνει πάνω από 200 ραντεβού και ξεκινάω τώρα και καινούργιο κύκλο, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από έρωτα και τα ραντεβού εκεί έξω έχουν δυσκολέψει», ήταν τα λόγια της.

Για τα πώς διαχειρίζεται ή εισπράττει τα σχόλια του κόσμου, η Ζεν ξεκαθάρισε πως: «Με ενδιαφέρει η άποψη πρώτα του άντρα μου και μετά του εργοδότη μου. Αν αυτοί οι δύο είναι ικανοποιημένοι, είμαι ok».

Αποκάλυψε μάλιστα, πως ζευγάρια που έχουν γνωριστεί στο First Dates έχουν προχωρήσει σε σχέση, σε συγκατοίκηση ενώ υπάρχει και ζευγάρι που έκανε παιδί μαζί. «Ο γάμος μας έχει μείνει», τόνισε.

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