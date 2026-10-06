Μουγκοπέτρος: «Πήρα πίσω τις μηνύσεις για τον ακρωτηριασμό μου»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους απέσυρε τις νομικές ενέργειες που είχε ξεκινήσει.

«Επειδή δεν θεωρώ ότι είμαι αυτός που θα κρίνει πώς θα τιμωρηθεί κάποιος σε αυτή τη ζωή, θεώρησα και θέλησα να κάνω πίσω σε όλο αυτό. Πήρα πίσω τις μηνύσεις μου και έτσι από το Πάσχα και έπειτα έχω βρει την ηρεμία μου», ανέφερε.

Παράλληλα, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές των επεμβάσεων, αναφερόμενος στο όγδοο και τελευταίο χειρουργείο που έκανε τον Σεπτέμβριο:

«Όλη αυτή τη διαδικασία να την ξαναπερνάς από την αρχή, να πρέπει να ξανακάνεις επέμβαση στο χέρι σου και να ξαναμπαίνεις στη διαδικασία της αποθεραπείας, δεν είναι εύκολο για να περάσει όλο αυτό. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε και δόξα τω Θεώ είμαι καλά και τις επόμενες ημέρες βγάζω και τα ράμματα και πάμε πάλι στη δουλειά μας».

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