Σαντικάι για Νάργες: "Εννοείται πως θέλουμε δεύτερο και τρίτο παιδί"

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O Xρήστος Σαντικάι παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day και αποκάλυψε πως είναι είναι θετικός στο ενδεχόμενο να μεγάλωσει κι άλλο η οικογένειά τους.

«Εμείς έχουμε οριοθετήσει όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με τις ερωτήσεις από την οικογένεια. Δεν ακούμε τι λένε οι οικογένειες» είπε χαρακτηριστικά.

«Εννοείται ότι θέλουμε δεύτερο παιδί. Και δεύτερο και τρίτο», πρόσθεσε.

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