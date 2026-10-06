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GOSSIP - LIFESTYLE

Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα την ησυχία μου»

σαμίου
clock 13:00 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Άντζυ Σαμίου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε στην επιλογή της να αφήσει πίσω της τη δημοσιότητα και το τραγούδι για να επικεντρωθεί περισσότερο στον εαυτό της.

 «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα να γυρίσω στην ησυχία μου. Να βρω εμένα και να είμαι καλά με εμένα».

«Φυσικά και λέω την ηλικία μου. Πάντα βγάζω φωτογραφίες στα γενέθλιά μου. Είμαι 66 ετών», πρόσθεσε στη συνέχεια.

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