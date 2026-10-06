Άντζυ Σαμίου: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα την ησυχία μου»

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Η Άντζυ Σαμίου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε στην επιλογή της να αφήσει πίσω της τη δημοσιότητα και το τραγούδι για να επικεντρωθεί περισσότερο στον εαυτό της.

«Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα να γυρίσω στην ησυχία μου. Να βρω εμένα και να είμαι καλά με εμένα».

«Φυσικά και λέω την ηλικία μου. Πάντα βγάζω φωτογραφίες στα γενέθλιά μου. Είμαι 66 ετών», πρόσθεσε στη συνέχεια.

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